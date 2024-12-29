Женя Трофимов - Привет, аккорды
Шрифт100
[Вступление]:F#mF#m|E|Bm|DE[Куплет]:F#mПривет.EЯ тебя очень ждалBmЯ ждал когда город уснётDКогда опустеет вокзалEИ время прийдётF#mПривет.EЯ тебя жду давноBmЯ столько с собою взялDВот море и вот виноEВот берег и вот причал[Припев]:AEДай мне влюбиться в тебяC#7F#mДай на тебя посмотретьEDПусть улицы снова не спятEAМы вместе встречаем рассветEКак же тебя я люблюC#7F#mСквозь ветер и дым сигаретEDЯ городу снова поюBmЧто мы вместе встречаем рассвет[Куплет]:F#mПривет.EЯ тебя очень ждалBmИ столько хотел сказатьDСлова как страницы листалEЧтобы просто молчатьF#mПривет.EЕсть у любви законBmПостроенный рай в шалашеDХоть берег и хоть балконEГлавное чтобы по душе[Припев]:AEДай мне влюбиться в тебяC#7F#mДай на тебя посмотретьEDПусть улицы снова не спятEAМы вместе встречаем рассветEКак же тебя я люблюC#7F#mСквозь ветер и дым сигаретEDЯ городу снова поюBmЧто мы вместе встречаем рассвет[Проигрыш]:F#m|E|Bm|DE[Кода]:F#mПривет.EЯ тебя очень ждалBmЯ ждал когда город уснётDКогда опустеет вокзалEИ время прийдётF#mПривет.
Аппликатуры аккордов
162,051 278 29.12.2024
Женя Трофимов популярные подборы аккордов
|Название композиции
|Видео
|
Поезда
|
Самолёты
|
Поезда
|
Привет
|
Вторая весна (feat. NANSI & SIDOROV)