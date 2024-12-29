App Icon

Официальное приложение AmDm от amdm.ru

Скачайте и наслаждайтесь лучшим опытом на вашем Android-устройстве!

Скачать
Скачать

Женя Трофимов - Привет, аккорды

Прокрутка
Тональность:
0
Шрифт
100
Форматирование 
[Вступление]:
F#m


F#m
 | 
E
 | 
Bm
 | 
D
 
E
 /*×4*/


[Куплет]:
F#m

Привет.
                
E

Я тебя очень ждал
                       
Bm

Я ждал когда город уснёт
                    
D

Когда опустеет вокзал
              
E

И время прийдёт
   
F#m

Привет.
               
E

Я тебя жду давно
                    
Bm

Я столько с собою взял
                  
D

Вот море и вот вино
    
E

Вот берег и вот причал


[Припев]:
A
                     
E

Дай мне влюбиться в тебя

C#7
               
F#m

Дай на тебя посмотреть
      
E
                
D

Пусть улицы снова не спят
               
E
        
A

Мы вместе встречаем рассвет
                 
E

Как же тебя я люблю
       
C#7
              
F#m

Сквозь ветер и дым сигарет
  
E
              
D

Я городу снова пою
                            
Bm

Что мы вместе встречаем рассвет



[Куплет]:
   
F#m

Привет.
                
E

Я тебя очень ждал
                   
Bm

И столько хотел сказать
                      
D

Слова как страницы листал
                
E

Чтобы просто молчать
   
F#m

Привет.
               
E

Есть у любви закон
                      
Bm

Построенный рай в шалаше
                     
D

Хоть берег и хоть балкон

E

Главное чтобы по душе


[Припев]:
A
                     
E

Дай мне влюбиться в тебя

C#7
               
F#m

Дай на тебя посмотреть
      
E
                
D

Пусть улицы снова не спят
               
E
        
A

Мы вместе встречаем рассвет
                 
E

Как же тебя я люблю
       
C#7
              
F#m

Сквозь ветер и дым сигарет
  
E
              
D

Я городу снова пою
                            
Bm

Что мы вместе встречаем рассвет



[Проигрыш]:
F#m
 | 
E
 | 
Bm
 | 
D
 
E
 /*×2*/


[Кода]:
   
F#m

Привет.
                
E

Я тебя очень ждал
                       
Bm

Я ждал когда город уснёт
                    
D

Когда опустеет вокзал
              
E

И время прийдёт
   
F#m

Привет.
 
 
Свернуть Распечатать

Женя Трофимов популярные подборы аккордов

Название композиции Видео Просмотров
Поезда
536,914
Самолёты
367,673
Поезда
198,451
Привет
162,018
Вторая весна (feat. NANSI & SIDOROV)
88,311
Посмотреть все подборы аккордов
Пользователь
Аккорды
Вопросы и ответы
Проект AmDm.ru работает с 7 апреля 2003 года
Ваш IP: 98.85.178.216
Ваш регион: unknown